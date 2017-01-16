"Битву вертепов" провели на Прикарпатье
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 16 января. УНН. Профессиональные и любительские коллективы городов и сел Ивано-Франковской области имели возможность посоревноваться на фестивале "Битва вертепов", который состоялся в селе Подгорье Богородчанского района, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской ОГА.
Как отметили организаторы, особенность фестиваля в том, что здесь выступило много любительских коллективов. Большинство участников - люди, которые ежедневно занимаются определенной работой, или хозяйством, а на праздники могут перевоплотиться в персонажей вертепа и вспомнить ту сокровенную украинскую особенность - прославлять Господа Бога в театрализованном действе, которое называется "вертеп".
Для участия в "Битве вертепов" зарегистрировалось десять вертепов. Организаторы надеются, что в следующем году фестиваль будет масштабнее и со временем достигнет Всеукраинского, а возможно, и международного уровня.
На первое место фестиваля, по баллам, которое выставило жюри, претендовало двое коллективов - вертеп села Гвоздь (Надвирнянский район) и вертеп Продюсерского центра Star Team. Поэтому было объявлено дополнительное соревнование, своеобразный батл. Этим конкурсантам предложили выполнить капелла "Щедрик", а решение о победителе принимали зрители.
Таким образом, победителем фестиваля "Битва вертепов" стал вертеп Star Team. Второе место разделили вертеп села Гвоздь (Надвирнянский район) и вертеп Молодежной христианской общины им.Григория Хомишина (Ананьев).
Третье место получили колядничая группа "Молодежка" Центра досуга детей и юношества по месту жительства (Ивано-Франковск) и вертеп села Бабче Богородчанского района.
Напомним, 14 января в центре Ужгорода стартовал первый областной фестиваль-конкурс колядницких групп и вертепов "Новая радость стала".