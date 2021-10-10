Битва за Одесу: у справі НАБУ проти Труханова вбачають конфлікт інтересів і зацікавленність Саакашвілі

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову тривало у п’ятницю майже 10 годин і продовжиться в понеділок через перерву, оголошену судею ВАКС. В адвокатському середовищі скептично оцінюють доказову базу слідства, сам Труханов вбачає політичні мотиви і прямо називає замовників, як він каже “політичного полювання”, серед яких і Міхеїл Саакашвілі. Політолог і директор Інституту соціально-політичного проектування “Діалог” Андрій Миселюк в коментарі УНН допускає, що визначальну роль у цьому процесі могла дійсно зіграти “дружба” Михеїла Саакашвілі та першого заступника директора НАБУ Гізо Углави.

Цитата

“Углава — це один з найкращих спільників, через яких Саакашвілі мав можливість використовувати НАБУ задля своїх цілей”, — зазначив політолог.

Миселюк додав, що Саакашвілі свого часу (коли був очільником Одеської ОДА) “завів” в Одесу багатьох своїх соратників.

Контекст

У п’ятницю Геннадій Труханов зачитав у суді матеріали НСРД, де за його словами зазначено, що “Саакашвілі попросив Гізо рвати Труханова”.

6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. У їх числі і мер Одеси. Їм інкримінують збитки громаді у розмірі 689 млн грн. Проте, як з’ясувалося у суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт.

До слова

Незадовго до пред’явлення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Кивана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Кивана, в свою чергу, називали спонсором Михайла Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області.

З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.

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