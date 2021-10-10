Битва за Одесу: у справі НАБУ проти Труханова вбачають конфлікт інтересів і зацікавленність Саакашвілі

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову тривало у п’ятницю майже 10 годин і продовжиться в понеділок через перерву, оголошену судею ВАКС. В адвокатському середовищі скептично оцінюють доказову базу слідства, сам Труханов вбачає політичні мотиви і прямо називає замовників, як він каже “політичного полювання”, серед яких і Міхеїл Саакашвілі. Політолог і директор Інституту соціально-політичного проектування “Діалог” Андрій Миселюк в коментарі УНН допускає, що визначальну роль у цьому процесі могла дійсно зіграти “дружба” Михеїла Саакашвілі та першого заступника директора НАБУ Гізо Углави.