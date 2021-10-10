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Битва за Одессу: в деле НАБУ против Труханова видят конфликт интересов и интерес Саакашвили

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Избрание меры пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова продолжалось в пятницу почти 10 часов и продолжится в понедельник из-за перерыва, объявленного судьей ВАКС. В адвокатской среде скептически оценивают доказательную базу следствия, сам Труханов видит политические мотивы и прямо называет заказчиков, как он говорит "политической охоты", среди которых и Михаил Саакашвили. Политолог и директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк УНН допускает, что определяющую роль в этом процессе могла действительно сыграть "дружба" Михеила Саакашвили и первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.

Цитата

“Углава — это один из лучших сообщников, через которых Саакашвили имел возможность использовать НАБУ для своих целей”, — отметил политолог.

Миселюк добавил, что Саакашвили в свое время (когда был главой Одесской ОГА) “завел” в Одессу многих своих соратников.

Контекст

В пятницу Геннадий Труханов зачитал в суде материалы НСРД, где по его словам указано, что “Саакашвили попросил Гизо рвать Труханова”.

6 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В их числе и мэр Одессы. Им инкриминируют убытки обществу в размере 689 млн грн. Однако, как выяснилось в суде, экспертизу проводило не государственное учреждение, а частный судебный эксперт.

К слову

Незадолго до предъявления подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.

Кивана, в свою очередь, называли спонсором Михаила Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области.

Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.

Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углава, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.

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