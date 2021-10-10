Битва за Одессу: в деле НАБУ против Труханова видят конфликт интересов и интерес Саакашвили

КИЕВ. 10 октября. УНН. Избрание меры пресечения мэру Одессы Геннадия Труханова продолжалось в пятницу почти 10 часов и продолжится в понедельник из-за перерыва, объявленного судьей ВАКС. В адвокатской среде скептически оценивают доказательную базу следствия, сам Труханов видит политические мотивы и прямо называет заказчиков, как он говорит "политической охоты", среди которых и Михаил Саакашвили. Политолог и директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк УНН допускает, что определяющую роль в этом процессе могла действительно сыграть "дружба" Михеила Саакашвили и первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.