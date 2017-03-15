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Битва за Мосул на завершальній стадії - прем'єр Іраку

Битва за Мосул на завершальній стадії - прем'єр Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Прем'єр-міністр Іраку Хайдер Аль-Абаді заявив, що наступ урядових військ з метою відбити місто Мосул від бойовиків "Ісламської держави" досяг кінцевої стадії, передає УНН з посиланням на Reuters.

Виступаючи на прес-конференції у вівторок, 14 березня увечері, він попередив повстанців, що вони мають можливість або здатися, або будуть вбитим.

"Битва зараз перебуває в завершальній стадії. ІДІЛ з кожним днем перебувають в більш обмеженому просторі, це їхні останні дні", - сказав Х.Аль-Абаді.

Також він зазначив, що члени сімей терористів, які були цивільними особами залишуться живими, але терористів буде покарано,  "проте у випадку, якщо вони (терористи ІД - ред.) здадуться їх передадуть суду".

Прем'єр-міністр Іраку сказав, що на наступному тижні відвідає Вашингтон і зустрінеться з президентом США Дональда Трампом, щоб обговорити війну.

Нагадаємо, іракські сили безпеки відбили більш ніж третину західного Мосула від терористів "Ісламської держави".

Зазначимо, що іракські сили 19 лютого почали операцію по поверненню західного Мосула, який є найбільш заселеною територією під контролем "Ісламської держави".

Терористичне угруповання "Ісламська держава" спустошили великі райони на північ і захід від Багдада в 2014 році, але іракські сили за підтримки США під керівництвом повітряних ударів та іншої підтримки з тих пір повернули під контроль більшу частину території, яку вони втратили.

Іракські сили почали масштабну операцію по поверненню Мосула в жовтні, тоді їм вдалося відбити східну частину міста.

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