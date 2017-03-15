Битва за Мосул на завершающей стадии - премьер Ирака

Выступая на пресс-конференции во вторник, 14 марта вечером, он предупредил повстанцев, что они имеют возможность либо сдаться, либо будут убитыми.

"Битва сейчас находится в завершающей стадии. ИГИЛ с каждым днем ​​находятся в более ограниченном пространстве, это их последние дни", - сказал Х.Аль-Абади.

Также он отметил, что члены семей террористов, которые были гражданскими лицами останутся живыми, но террористы будут наказаны, "однако в случае, если они (террористы ИГ - ред.) сдадутся, их передадут суду".

Премьер-министр Ирака сказал, что на следующей неделе посетит Вашингтон и встретится с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить войну.

Напомним, иракские силы безопасности отбили более трети западного Мосула у террористов "Исламского государства".

Отметим, что иракские силы 19 февраля начали операцию по возвращению западного Мосула, который является наиболее заселенной территории под контролем "Исламского государства".

Террористическая группировка "Исламское государство" опустошило обширные районы к северу и западу от Багдада в 2014 году, но иракские силы при поддержке США под руководством воздушных ударов и другой поддержки с тех пор вернули под контроль большую часть территории, которую они потеряли.

Иракские силы начали масштабную операцию по возвращению Мосула в октябре, тогда им удалось отбить восточную часть города.