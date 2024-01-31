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Біржа Благодійності "ДоброДій" відзвітувала про допомогу медзакладам: ремонт операційних, ліки, навчання медиків

Біржа Благодійності "ДоброДій" відзвітувала про допомогу медзакладам: ремонт операційних, ліки, навчання медиків

Київ • УНН

 • 32701 перегляди

Біржа Благодійності "ДоброДій" відзвітувала про допомогу медзакладам: ремонт операційних, ліки, навчання медиків

З моменту заснування Біржі Благодійності "ДоброДій" одним з ключових напрямків роботи була всебічна підтримка базових медичних закладів в Україні. У військовий час актуальність допомоги лікарням багатократно зросла, власне, як і кількість потреб. Біржа Благодійності, заснована Оленою та Юлією Сосєдками, відзвітувала, що було реалізовано за цим напрямком діяльності протягом 2023 року, пише УНН.

"Ми дотримуємось системного підходу допомоги медзакладам, саме тому інвестуємо наші сили та ресурси у покриття прогалин, а не дублюванні державних закупівель. Протягом 2023 року нам вдалося реалізувати кілька стратегічних кейсів", - повідомили представники Біржі Благодійності.

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В організації вказали, що серед іншого допомога була спрямована на:

▪️ Ремонтні роботи на суму понад 1 700 000 грн. Зокрема у КП "Регіональний медичний центр родинного здоров'я" було проведено:

- ремонт травматологічної-операційної для подальшого встановлення мобільного цифрового операційного рентгенівського апарату типу С-дуга Carmex RK;

- підключення до системи киснепостачання до відділень лікарні;

- ремонт вентиляційної системи та приміщень патологоанатомічного відділення.

▪️ Забезпечення відділень дефіцитними медикаментами та витратними матеріалами на суму 800 000 грн.

▪️ Навчання та підвищення кваліфікації медичного персоналу на суму понад 100 000 грн:

"Вкрай важливо, щоби зростала компетенція і кваліфікація медичних працівників. Оскільки саме від неї принципово залежить якість надання послуг пацієнтам. Розуміючи це, ми охоче підтримуємо лікарів і їхню жагу до нових знань та навичок.

Лікарні і персонал сьогодні працюють у шаленому темпі. Ми продовжуємо підтримувати медиків, які щодня стоять на варті життя і здоров’я, як військових, так і цивільних українців. На жаль, часто самого лише державного забезпечення не вистачає для ефективної роботи лікарів. Звертаючись до партнерів, соціально-відповідальних бізнесів, потенційних донорів, ми закликаємо підтримати постійний збір на підтримку базових лікарень, котрі героїчно тримають фронт медичної допомоги в Україні", - заявили представники Біржі Благодійності.

Підтримати реалізацію важливих проектів можна через офіційний сайт Біржі Благодійності "ДоброДій": https://248.dp.ua/projects/1202#pay.

Човни, вантажівки та БПЛА: як Біржа Благодійності "ДоброДій" підтримує захисників22.01.24, 09:00 • 101668 переглядiв

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