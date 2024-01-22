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Човни, вантажівки та БПЛА: як Біржа Благодійності "ДоброДій" підтримує захисників

Човни, вантажівки та БПЛА: як Біржа Благодійності "ДоброДій" підтримує захисників

Київ • УНН

 • 101668 перегляди

Як Біржа Благодійності "ДоброДій" підтримує захисників

Біржа Благодійності "ДоброДій", заснована Оленою та Юлією Сосєдками, невпинно підтримує захисників України у найгарячіших точках – допомога військовим перетворилася на пріоритетний напрям роботи організації, пише УНН.

"Протягом 2023 року нам вдалося "закрити" більше ніж 150 запитів на загальну суму понад 29 600 000 грн. Подробиці про звіти й передачі військовим можна дізнатися за хештегом #доброЗСУ", - розповіли в організації.

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Серед найбільш значущих кейсів, які вдалося реалізувати минулого року разом з партнерами та донорами:

◾️6 вантажівок Scania, Volvo, MAN та 3 причепи Fliegl для підрозділів Морської піхоти ЗСУ загальною вартістю понад 8,6 млн грн;

◾️Безпілотні комплекси для підрозділів аеророзвідки на суму понад 3,8 млн грн:

- 2 Аеророзвідувальних комплекси DJI Matrice 300 RTK з тепловізором загальною вартістю понад 2 млн грн;

- 3 БПЛА електричний "Кажан" Е620 загальною вартістю понад 1,3 млн грн;

- гексакоптер SkyFall "Vampire" GEN1 вартістю 435 тис грн.

◾️Мобільний пересувний шиномонтажний комплекс для 82-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ вартістю 1,2 млн грн;

◾️5 штурмових човнів Whaly для 35-ї та 38-ї бригад Морської піхоти ЗСУ, з якими "Птахи Мадяра" виконують бойові завдання на південній ділянці фронту, загальною вартістю понад 500 000 грн;

◾️Апаратний комплекс придушення каналів управління БПЛА KVS ANTIDRON-G6 вартістю 470 000 грн.

"Аби ми і надалі мали можливість системно підтримувати Сили Оборони, забезпечуючи підрозділи усім необхідним - закликаємо підтримати наших захисників благодійним внеском за посиланням: https://248.dp.ua/projects/1201#pay", - додали представники Біржі Благодійності "ДоброДій".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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