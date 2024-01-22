Лодки, грузовики и БПЛА: как Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддерживает защитников
Киев • УНН
Как Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддерживает защитников
Биржа Благотворительности "ДоброДій", основанная Еленой и Юлией Соседками, неустанно поддерживает защитников Украины в горячих точках - помощь военным превратилась в приоритетное направление работы организации, пишет УНН.
"В течение 2023 года нам удалось "закрыть" более 150 запросов на общую сумму более 29 600 000 грн. Подробности об отчетах и передачах военным можно узнать по хэштегу #доброЗСУ", - рассказали в организации.
Среди наиболее значимых кейсов, которые удалось реализовать в прошлом году вместе с партнерами и донорами:
◾️6 грузовиков Scania, Volvo, MAN и 3 прицепа Fliegl для подразделений Морской пехоты ВСУ общей стоимостью более 8,6 млн грн;
◾️Беспилотные комплексы для подразделений аэроразведки на сумму более 3,8 млн грн:
- 2 аэроразведывательных комплекса DJI Matrice 300 RTK с тепловизором общей стоимостью более 2 млн грн;
- 3 БПЛА электрический "Кажан" Е620 общей стоимостью более 1,3 млн грн;
- гексакоптер SkyFall "Vampire" GEN1 стоимостью 435 тыс грн.
◾️Мобильный передвижной шиномонтажный комплекс для 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ стоимостью 1,2 млн грн;
◾️5 штурмовых лодок Whaly для 35-й и 38-й бригад Морской пехоты ВСУ, с которыми "Птахи Мадьяра" выполняют боевые задачи на южном участке фронта, общей стоимостью более 500 000 грн;
◾️Апаратний комплекс подавления каналов управления БПЛА KVS ANTIDRON-G6 стоимостью 470 000 грн.
"Чтобы мы и в дальнейшем имели возможность системно поддерживать Силы Обороны, обеспечивая подразделения всем необходимым - призываем поддержать наших защитников благотворительным взносом по ссылке: https://248.dp.ua/projects/1201#pay", - добавили представители Биржи Благотворительности "ДоброДій".
Лодки, грузовики и БПЛА: как Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддерживает защитников
Как Биржа Благотворительности "ДоброДій" поддерживает защитников.
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