Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о помощи медучреждениям: ремонт операционных, лекарства, обучение медиков.

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  109778 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
  •  114972 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  136733 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  151132 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  139202 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  134518 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  133315 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  129845 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29.01.24  •  149282 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о помощи медучреждениям: ремонт операционных, лекарства, обучение медиков

Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о помощи медучреждениям: ремонт операционных, лекарства, обучение медиков.

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Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о помощи медучреждениям: ремонт операционных, лекарства, обучение медиков

В Авдеевке до сих пор остаются 966 человек, эвакуация продолжается - глава Донецкой ОГА

Около 966 человек остаются в Авдеевке, эвакуация продолжается, в то время как российские войска продолжают обстреливать город.

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В Авдеевке до сих пор остаются 966 человек, эвакуация продолжается - глава Донецкой ОГА

В оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу: движение по Крымскому мосту перекрыли, на полуострове работает ПВО

В оккупированном россией Севастополе была объявлена воздушная тревога, а на полуострове была замечена робота системы противовоздушной обороны.

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Украинская противовоздушная оборона сбила ракету в Криворожском районе, что подтвердил председатель ОВА Сергей Лысак.

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Свириденко обсудила с посолом Британии обзор украинской экономической политики

Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с послом Великобритании Мартином Гаррисом, чтобы обсудить экономическую политику Украины с акцентом на поощрение инвестиций, повышение обороноспособности и продвижение экспорта.

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Свириденко обсудила с посолом Британии обзор украинской экономической политики