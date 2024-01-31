Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о помощи медучреждениям: ремонт операционных, лекарства, обучение медиков.

С момента основания Биржи Благотворительности "ДоброДій" одним из ключевых направлений работы была всесторонняя поддержка базовых медицинских учреждений в Украине. В военное время актуальность помощи больницам многократно возросла, собственно, как и количество потребностей. Биржа Благотворительности, основанная Еленой и Юлией Соседками, отчиталась, что было реализовано по этому направлению деятельности в течение 2023 года, пишет УНН.

"Мы придерживаемся системного подхода помощи медучреждениям, поэтому инвестируем наши силы и ресурсы в покрытие пробелов, а не дублировании государственных закупок. В течение 2023 года нам удалось реализовать несколько стратегических кейсов", - сообщили представители Биржи Благотворительности.

В организации указали, что среди прочего помощь была направлена на:

▪️ Ремонтные работы на сумму более 1 700 000 грн. В частности в КП "Региональный медицинский центр семейного здоровья" было проведено:

- ремонт травматологической-операционной для дальнейшей установки мобильного цифрового операционного рентгеновского аппарата типа С-дуга Carmex RK;

- подключение к системе кислородоснабжения к отделениям больницы;

- ремонт вентиляционной системы и помещений патологоанатомического отделения.

▪️ Обеспечение отделений дефицитными медикаментами и расходными материалами на сумму 800 000 грн.

▪️ Обучение и повышение квалификации медицинского персонала на сумму более 100 000 грн:

"Крайне важно, чтобы росла компетенция и квалификация медицинских работников. Поскольку именно от нее принципиально зависит качество предоставления услуг пациентам. Понимая это, мы охотно поддерживаем врачей и их жажду к новым знаниям и навыкам.

Больницы и персонал сегодня работают в бешеном темпе. Мы продолжаем поддерживать медиков, которые ежедневно стоят на страже жизни и здоровья, как военных, так и гражданских украинцев. К сожалению, часто одного лишь государственного обеспечения не хватает для эффективной работы врачей. Обращаясь к партнерам, социально-ответственным бизнесам, потенциальным донорам, мы призываем поддержать постоянный сбор в поддержку базовых больниц, которые героически держат фронт медицинской помощи в Украине", - заявили представители Биржи Благотворительности.

Поддержать реализацию важных проектов можно через официальный сайт Биржи Благотворительности "ДоброДій": https://248.dp.ua/projects/1202#pay.

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