Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о помощи медучреждениям: ремонт операционных, лекарства, обучение медиков
Биржа Благотворительности "ДоброДій" отчиталась о помощи медучреждениям: ремонт операционных, лекарства, обучение медиков.
В Авдеевке до сих пор остаются 966 человек, эвакуация продолжается - глава Донецкой ОГА
Около 966 человек остаются в Авдеевке, эвакуация продолжается, в то время как российские войска продолжают обстреливать город.
В оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу: движение по Крымскому мосту перекрыли, на полуострове работает ПВО
В оккупированном россией Севастополе была объявлена воздушная тревога, а на полуострове была замечена робота системы противовоздушной обороны.
Снимала на видео военные объекты: СБУ вручила подозрение соратнице антивакцинатора Стахива Гуриной - источник
СБУ сообщила о подозрении Анжелике Гуриной за несанкционированную съемку военных объектов.
Украина и Бразилия обсудили прогресс по реализации "Формулы мира" - Кулеба
Украина и Бразилия обсудили прогресс в реализации украинской "Формулы мира" и организацию Глобального саммита мира, а также запуск торгово-экономических проектов между двумя странами.
На Закарпатье ночью загорелся храм, который является памятником архитектуры
Ночью вспыхнул пожар в Реформатской церкви XIII-XV века в Новом Селе на Закарпатье, пожарные спасли историческое здание от уничтожения.
В Украине объявлена воздушная тревога: зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К
В Украине была объявлена воздушная тревога после того, как истребитель МиГ-31К взлетел с аэродрома в россии.
До конца года ЕС передаст Украине миллион артиллерийских снарядов - глава миобороны Эстонии
Министры обороны ЕС договорились выполнить свое обещание о поставках 1 миллиона артиллерийских снарядов в Украину до конца года.
В Криворожском районе ПВО сбила вражескую ракету - ОВА
Украинская противовоздушная оборона сбила ракету в Криворожском районе, что подтвердил председатель ОВА Сергей Лысак.
Свириденко обсудила с посолом Британии обзор украинской экономической политики
Первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с послом Великобритании Мартином Гаррисом, чтобы обсудить экономическую политику Украины с акцентом на поощрение инвестиций, повышение обороноспособности и продвижение экспорта.