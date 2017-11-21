Біостанція МХП забезпечить електроенергією 30 тисяч квартир у Ладижині

“На сьогоднішній день у Ладижині приблизно 30 тисяч квартир. Ми зможемо усіх забезпечити електроенергією лише з однієї біогазової станції.

Що таке біогазова станція? Вся вода, яка іде із заводу, вона попадає на біогазові станцію і весь послід, який іде із пташників — попадає на біогазову станцію. Там із бактеріями перетворюється у біогаз, який потім спалюється і з нього виробляється електроенергія. Вже чиста вода разом зі сухою масою використовуються для поливу та підживлення грунтів на полях”, — розповів Косюк.