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Біостанція МХП забезпечить електроенергією 30 тисяч квартир у Ладижині

Біостанція МХП забезпечить електроенергією 30 тисяч квартир у Ладижині

Київ • УНН

 • 16630 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. “Миронівський хлібопродукт” готує до запуску біостанцію, яка забезпечить електроенергією 30 тисяч квартир у Ладижині Вінницької області. Про це під час прес-конференції сказав Головний виконавчий директор МХП Юрій Косюк, передає кореспондент УНН.

“На сьогоднішній день у Ладижині приблизно 30 тисяч квартир. Ми зможемо усіх забезпечити електроенергією лише з однієї біогазової станції.

Що таке біогазова станція? Вся вода, яка іде із заводу, вона попадає на біогазові станцію і весь послід, який іде із пташників — попадає на біогазову станцію. Там із бактеріями перетворюється у біогаз, який потім спалюється і з нього виробляється електроенергія. Вже чиста вода разом зі сухою масою використовуються для поливу та підживлення грунтів на полях”, — розповів Косюк.

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