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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 16803 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 31214 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 38206 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 37406 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100420 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 88788 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97976 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Биостанция МХП обеспечит электроэнергией 30 тыс. квартир в Ладыжине

Биостанция МХП обеспечит электроэнергией 30 тыс. квартир в Ладыжине

Киев  •  УНН

 • 16623 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. "Мироновский хлебопродукт" готовит к запуску биостанцию, которая обеспечит электроэнергией 30 тыс. квартир в Ладыжине Винницкой области. Об этом во время пресс-конференции сказал главный исполнительный директор МХП Юрий Косюк, передает корреспондент УНН.

"На сегодняшний день в Ладыжине примерно 30 тыс. квартир. Мы сможем всех обеспечить электроэнергией только с одной биогазовой станции.

Что такое биогазовая станция? Вся вода, которая идет с завода, она попадает на биогазовые станции и весь помет, который идет с птичников - попадает на биогазовую станцию. Там с бактериями превращается в биогаз, который затем сжигается и из него производится электроэнергия. Уже чистая вода вместе с сухой массой используются для полива и подкормки почвы на полях", - рассказал Косюк.

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