Биостанция МХП обеспечит электроэнергией 30 тыс. квартир в Ладыжине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. "Мироновский хлебопродукт" готовит к запуску биостанцию, которая обеспечит электроэнергией 30 тыс. квартир в Ладыжине Винницкой области. Об этом во время пресс-конференции сказал главный исполнительный директор МХП Юрий Косюк, передает корреспондент УНН.
"На сегодняшний день в Ладыжине примерно 30 тыс. квартир. Мы сможем всех обеспечить электроэнергией только с одной биогазовой станции.
Что такое биогазовая станция? Вся вода, которая идет с завода, она попадает на биогазовые станции и весь помет, который идет с птичников - попадает на биогазовую станцию. Там с бактериями превращается в биогаз, который затем сжигается и из него производится электроэнергия. Уже чистая вода вместе с сухой массой используются для полива и подкормки почвы на полях", - рассказал Косюк.