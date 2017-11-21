Биостанция МХП обеспечит электроэнергией 30 тыс. квартир в Ладыжине

"На сегодняшний день в Ладыжине примерно 30 тыс. квартир. Мы сможем всех обеспечить электроэнергией только с одной биогазовой станции.

Что такое биогазовая станция? Вся вода, которая идет с завода, она попадает на биогазовые станции и весь помет, который идет с птичников - попадает на биогазовую станцию. Там с бактериями превращается в биогаз, который затем сжигается и из него производится электроэнергия. Уже чистая вода вместе с сухой массой используются для полива и подкормки почвы на полях", - рассказал Косюк.