Біля Запоріжжя виявлено масштабне звалище небезпечних відходів

Земельна ділянка, виділена місцевою владою для рекультивації, використовувалася ТОВ “Екопост” як звалище небезпечних відходів.

“В ході слідства встановлено, що вказана земельна ділянка не використовується за її цільовим призначенням та фактично використовується ТОВ “Екопост” для захоронення небезпечних відходів, які виникли внаслідок господарської діяльності ряду підприємств Запорізької області.

ТОВ “Екопост” не має ліцензії на право провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами та ніколи не зверталися стосовно її видачі, та як наслідок не має будь-яких потужностей для переробки небезпечних відходів та їх транспортування.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів слідством встановлено, що посадові особи ТОВ “Екопост” та посадові особи ТОВ “Укрфторутилізація”, ТОВ “Регіональний центр поводження з відходами”, ТОВ “НДІ „Укрекопроект“ мають стислі зв’язки, є підконтрольними та підзвітними одній особі ОСОБА_5, який здійснює фактичне керування діяльністю вказаних товариств, направлене на отримання неправомірної вигоди для себе та інших заінтересованих осіб.

Вказані товариства всупереч напрямку своєї діяльності щодо забезпечення за допомогою наявних потужностей, відповідних площ та транспортних засобів збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації та знешкодження небезпечних відходів, перебуваючи у корупційних зв’язках з посадовими особами ТОВ „Екопост“, отримують від промислових підприємств та організацій всіх форм власності (в тому числі державних) м. Запоріжжя та Запорізької області небезпечні відходи різних класів небезпеки та уникаючи виконання умов договорів збирання, перевезення та зберігання для подальшої утилізації або видалення відходів, без проведення відповідних операцій, направлених на зменшення чи усунення небезпечності, не маючи відповідних дозволів та ліцензій здійснюють їх захоронення на території земельної ділянки площею 18,0 га, розташованої на території Степненської сільської ради Запорізького району Запорізької області”, — йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, для врегулювання ситуації на ринку поводження з небезпечними відходами, народні депутати розробили низку законопроектів. Однак, їх розгляд у Верховній Раді заблокував міністр екології та природних ресурсів О.Семерак.

Міністр аргументував це тим, що поки не буде затверджена Нацстратегія поводження з відходами, жодних екологічних законопроектів приймати не потрібно. Нацстратегію мали підготувати у грудні 2016 року. Однак, станом на сьогодні Мінприроди представило лише її технічну редакцію.

Тим часом державне підприємство Мінприроди — ДП “Укреко-ойл”, виграло тендер “Південної залізниці” на утилізацію небезпечних відходів, не маючи ані матеріально-технічної бази для утилізації, ані субпідрядників, які б могли утилізувати небезпечні відходи. Субпідрядники, яких ДП “Укреко-ойл” вказало у своїй тендерній документації, спростували свою причетність до тендеру “Південної залізниці”.