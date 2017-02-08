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Возле Запорожья обнаружили масштабную свалку опасных отходов

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Свалка опасных отходов была оборудована предпринимателями на 18 га земли в с.Степное Запорожской области. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений, передает УНН.

Возле Запорожья обнаружили масштабную свалку опасных отходов

Земельный участок, выделенный местными властями для рекультивации, использовался ООО "Экопосты" как свалка опасных отходов.

"В ходе следствия установлено, что указанный земельный участок не используется по его целевому назначению и фактически используется ООО "Экопосты" для захоронения опасных отходов, которые возникли в результате хозяйственной деятельности ряда предприятий Запорожской области.

ООО "Экопосты" не имеет лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности в сфере обращения с опасными отходами и никогда не обращалось за ее выдачей, и как следствие не имеет каких-либо мощностей для переработки опасных отходов и их транспортировки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следствием установлено, что должностные лица ООО "Экопосты" и должностные лица ООО "Укрфторутилизация", ООО "Региональный центр обращения с отходами", ООО "НИИ "Укрэкопроект" имеют тесные связи, подконтрольны и подотчетны одному лицу ЛИЦО_5, которое осуществляет фактическое управление деятельностью указанных обществ, направленное на получение неправомерной выгоды для себя и других заинтересованных лиц.

Указанные общества вопреки направлению своей деятельности по обеспечению с помощью имеющихся мощностей, соответствующих площадей и транспортных средств сбора, перевозки, хранения, обработки, утилизации и обезвреживания опасных отходов, находясь в коррупционных связях с должностными лицами ООО "Экопосты", получают от промышленных предприятий и организаций всех форм собственности (в том числе государственных) г. Запорожья и Запорожской области опасные отходы различных классов опасности и избегая выполнения условий договоров сбора, перевозки и хранения для дальнейшей утилизации или удаления отходов, без проведения соответствующих операций, направленных на уменьшение или устранение опасности, не имея соответствующих разрешений и лицензий осуществляют их захоронение на территории земельного участка площадью 18,0 га, расположенного на территории Степненского сельского совета Запорожского района Запорожской области", - говорится в постановлении суда.

Напомним, для урегулирования ситуации на рынке обращения с опасными отходами, народные депутаты разработали ряд законопроектов. Однако, их рассмотрение в Верховной Раде заблокировал министр экологии и природных ресурсов О.Семерак.

Министр аргументировал это тем, что пока не будет утверждена Нацстратегии обращения с отходами, никаких экологических законопроектов принимать не нужно. Нацстратегию должны были подготовить до декабря 2016 года. Однако, на сегодняшний день Минприроды представило только ее техническую редакцию.

Между тем государственное предприятие Минприроды - ГП "УКРЕКО-ойл", которое выиграло тендер "Южной железной дороги" на утилизацию опасных отходов, не имеет ни материально-технической базы для утилизации, ни субподрядчиков, которые могли бы утилизировать опасные отходы. Субподрядчики, которых ГП "УКРЕКО-ойл" указало в своей тендерной документации, опровергли свою причастность к тендеру "Южной железной дороги".

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