Біля танкеру Delfi в Одесі знову фіксують забруднення моря: допустима концентрація перевищена у 5 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. В Одесі біля танкера Delfi зафіксовано забруднення моря нафтопродуктами, що перевищує норму у 5 разів. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований, передає УНН.
«Біля танкеру Delfi зафіксоване забруднення нафтопродуктами: гранично допустима концентрація перевищена у 5 разів», - повідомив він.
Зазначається, що вчора працівники Держекоінспекції, взявши проби у воді поблизу затонулого судна, виявили вміст нафтопродуктів на рівні 0,25 мг/дм3 при нормі у 0,05 мг/дм3.
Також на момент огляду інспектори зафіксували на поверхні води плівку сріблястого кольору, яка візуально нагадує нафтопродукти та має характерний запах. Загальна площа забруднення становила 70 метрів квадратних.
Попередня причина витікання – потужні пориви вітру, які послабили бонове кріплення.
Повідомляється, щоб забруднення не поширювалось далі у море, інспектори обробили поверхню моря 100 літрами сорбенту, а також закріпили та зафіксували бонове огородження.
Нагадаємо, в Одесі із затонувшого танкеру Delfi знову стався витік пального. На даний час забруднення повністю локалізовано.
Як повідомляв УНН, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада перекинувся.
Через розлив палива із затонулого танкеру Delfi у воді було зафіксовано перевищення вмісту нафтопродуктів у 16,4 рази вище норми.
Голова Одеської ОДА Максим Куций раніше заявляв, що танкер приберуть до 20 липня.