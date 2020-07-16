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Возле танкера Delfi в Одессе снова фиксируют загрязнение моря: допустимая концентрация превышена в 5 раз

Возле танкера Delfi в Одессе снова фиксируют загрязнение моря: допустимая концентрация превышена в 5 раз

Киев  •  УНН

 • 14261 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Одессе возле танкера Delfi зафиксировано загрязнение моря нефтепродуктами, что превышает норму в 5 раз. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, передает УНН.

“Возле танкера Delfi зафиксировано загрязнение нефтепродуктами: предельно допустимая концентрация превышена в 5 раз”, — сообщил он.

Отмечается, что вчера работники Госэкоинспекции, взяв пробы в воде вблизи затонувшего судна, обнаружили содержание нефтепродуктов на уровне 0,25 мг/дм3 при норме 0,05 мг/дм3.

Также на момент осмотра инспекторы зафиксировали на поверхности воды пленку серебристого цвета, что визуально напоминает нефтепродукты и имеет характерный запах. Общая площадь загрязнения составила 70 квадратных метров.

Предварительная причина утечки — мощные порывы ветра, которые ослабили боновое крепление.

Сообщается, чтобы загрязнение не распространялось дальше в море, инспекторы обработали поверхность моря 100 литрами сорбента, а также закрепили и зафиксировали боновое ограждение.

Напомним, в Одессе из затонувшего танкера Delfi снова произошла утечка горючего. В настоящее время загрязнение полностью локализовано.

Как сообщал УНН, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября перевернулся.

Из-за разлива топлива с затонувшего танкера Delfi в воде было зафиксировано превышение содержания нефтепродуктов в 16,4 раза выше нормы.

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый ранее заявлял, что танкер уберут до 20 июля.

Украинские Национальные Новости

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