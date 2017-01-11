Біля Станиці Луганської бойовики готували теракт - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Луганщині оперативники поліції та СБУ виявили схрон з боєприпасами, заготовлений для диверсійної групи бойовиків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай, передає УНН.
“Гранатомети, тротилові шашки, гранати до підствольного гранатомету та близько 7 тис. набоїв, які планували використати бойовики для здійснення терористичного акту, вилучили луганські правоохоронці зі схованки у Станично-Луганському районі”, — повідомила Т.Погукай.
Вона зазначила, оперативники отримали інформацію про те, що в одному з нежилих покинутих будинків у Станично—Луганському районі була схованка з вибухівкою, яку заздалегідь приготували для використання диверсійною групою бойовиків, з метою здійснення ними теракту на території Станично—Луганського району, яка підконтрольна українській владі.
“Учора, 10 січня, завдяки професійно спланованій пошуковій роботі, оперативні співробітники поліції та СБУ виявили схованку в одному з покинутих будинків у селищі Макарове. Смертоносні засоби ураження були ретельно замасковані, по периметру будівлі були розставлені “розтяжки”, — повідомила речниця.
Також вона наголосила, що зі схованки правоохоронці вилучили 11 РПГ-22, РПГ-18, два РПГ-26, чотири тротилових шашки вагою 200 г кожна, тротилову шашку вагою 400 г, 30 гранат ВОГ до підствольного гранатомету, два реактивні двигуни к ручному гранатомету ПГ, два заряди до РПГ-7, 5412 набоїв калібру 5,45 мм, 134 набої калібру 12,7 мм, 1076 набоїв калібру 7,62 мм.
“Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 263 КК України „Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами“. Вилучене направлено на дослідження до НДЕКЦ. Правоохоронці вживають вичерпних заходів для встановлення та затримання осіб, які підготували цей смертоносний схрон”, — додала Т.Погукай.
Нагадаємо, сьогодні на Луганщині внаслідок обстрілів бойовиків один український військовослужбовець загинув, інший зазнав поранень.