Возле Станицы Луганской боевики готовили теракт - полиция

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КИЕВ. 11 января. УНН. В Луганской области оперативники полиции и СБУ обнаружили тайник с боеприпасами, заготовленный для диверсионной группы боевиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай, передает УНН.

"Гранатометы, тротиловые шашки, гранаты к подствольному гранатомету и около 7 тыс. патронов, которые планировали использовать боевики для совершения террористического акта, изъяли луганские правоохранители из тайника в Станично-Луганском районе", - сообщила Т.Погукай.

Она отметила, что оперативники получили информацию о том, что в одном из нежилых заброшенных домов в Станично-Луганском районе был тайник с взрывчаткой, которую заранее приготовили для использования диверсионной группой боевиков, с целью осуществления ими теракта на территории Станично-Луганского района, подконтрольного украинской власти.

"Вчера, 10 января, благодаря профессионально спланированной поисковой работе, оперативные сотрудники полиции и СБУ обнаружили тайник в одном из заброшенных домов в поселке Макарово. Смертоносные средства поражения были тщательно замаскированы, по периметру здания были расставлены "растяжки", - сообщила спикер.

Также она отметила, что из тайника правоохранители изъяли 11 РПГ-22, РПГ-18, два РПГ-26, четыре тротиловых шашки весом 200 г каждая, тротиловую шашку весом 400 г, 30 гранат ВОГ к подствольному гранатомету, два реактивных двигателя к ручному гранатомету ПГ, два заряда к РПГ-7, 5412 патронов калибра 5,45 мм, 134 патрона калибра 12,7 мм, 1076 патронов калибра 7,62 мм.

"Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами". Изъятое направлено на исследование в НИЭКЦ. Правоохранители принимают исчерпывающие меры для установления и задержания лиц, которые подготовили этот смертоносный тайник", - добавила Т.Погукай.

Напомним, сегодня в Луганской области в результате обстрелов боевиков один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

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