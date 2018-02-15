Біля Солом’янського суду Києва поранили правоохоронця – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Біля Солом’янського районного суду Києва, де обирають запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову, в результаті сутички був поранений правоохоронець, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“Біля Солом’янського районного суду у Києві поранили правоохоронця. Подія сталася під час забезпечення правопорядку. Стрілка затримали.
Поліцейського із вогнепальними пораненнями ніг доставили в лікарню. Чоловіка, який стріляв, — до управління поліції”, — йдеться у повідомленні.
Внаслідок сутички під будівлею суду, зазначили у поліції, посилили наряди поліції та Нацгвардії.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Правоохоронці продовжують нести службу із забезпечення публічної безпеки і закликають громадян дотримуватися норм чинного законодавства.
Нагадаємо, під будівлею Солом'янським районним судом Києва сталася сутичка, під час якої було застосовано, за попередніми даними, перцевий газ, було чути звуки, схожі на постріли.