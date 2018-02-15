Возле Соломенского суда Киева ранили полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Возле Соломенского районного суда Киева, где избирают меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, в результате столкновения был ранен полицейский, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"У Соломенского районного суда в Киеве ранили полицейского. Событие произошло во время обеспечения правопорядка. Стрелка задержали.
Полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу. Стрелявшего, - в управление полиции", - говорится в сообщении.
В результате столкновения под зданием суда, отметили в полиции, усилили наряды полиции и Нацгвардии.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Правоохранители продолжают нести службу по обеспечению общественной безопасности и призывают граждан соблюдать нормы действующего законодательства.
Напомним, под зданием Соломенского районного суда Киева произошло столкновение, в ходе которого было применено, по предварительным данным, перечный газ, было слышно звуки, похожие на выстрелы.