Біля Саудівської Аравії обстріляли ракетами іранський нафтовий танкер
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Іранський танкер, який перебував неподалік від Саудівської Аравії, обстріляли двома ракетами, повідомляє УНН із посиланням на АР.
"У п’ятницю іранський танкер, який прямував Червоним морем біля узбережжя Саудівської Аравії, був обстріляний двома ракетами. Саудівська Аравія не повідомила ні слова про цей напад, а чиновники не відреагували на прохання про коментарі", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що іранське телебачення повідомило, що вибух пошкодив дві комори на борту нафтового танкера і викликав витік нафти в Червоне море, поблизу саудівського портового міста Джидда. Судно ідентифікували як "Сабфіті".
"Повідомляється, що напав відбувся після того, як США заявили, що останніми місяцями Іран атакував нафтові танкери поблизу Ормузького проливу, в гирлі Перської затоки, що було спростовано Тегераном. Подія, що сталась у п’ятницю може посилити напругу у відношеннях між Іраном та США та введення санкцій проти економіки Ірану", - зазначили в АР.
Нагадаємо, Іран почав незаплановані військові навчання поблизу кордону з Туреччиною.