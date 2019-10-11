Возле Саудовской Аравии обстреляли ракетами иранский нефтяной танкер
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Иранский танкер, который находился неподалеку от Саудовской Аравии, обстреляли двумя ракетами, сообщает УНН со ссылкой на АР.
"В пятницу иранский танкер, следовавший Красным морем у побережья Саудовской Аравии, был обстрелян двумя ракетами. Саудовская Аравия не сообщила ни слова об этом нападении, а чиновники не отреагировали на просьбу о комментарии", - говорится в сообщении.
Указано, что иранское телевидение сообщило, что взрыв повредил две кладовые на борту нефтяного танкера и вызвал утечку нефти в Красное море, вблизи саудовского портового города Джидда. Судно идентифицировали как "Сабфити".
"Сообщается, что напал произошел после того, как США заявили, что в последние месяцы Иран атаковал нефтяные танкеры вблизи Ормузского пролива, в устье Персидского залива, что было опровергнуто Тегераном. Событие, которое произошло в пятницу может усилить напряжение в отношениях между Ираном и США и введение санкций против экономики Ирана", - отметили в АР.
Напомним, Иран начал незапланированные военные учения вблизи границы с Турцией.