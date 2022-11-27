Запеклі бої біля Павлівки та Вугледара: британська розвідка назвала мету росіян

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"Район навколо міст Павлівка та Вугледар у південно-центральній частині Донецької області був ареною інтенсивних бойових дій протягом останніх двох тижнів", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, і росія, і Україна спрямували значні сили на цю ділянку, причому російська морська піхота зазнала великих втрат.

Запеклі бої розвідники пояснюють тим, що окупанти вважають цей район потенційною відправною точкою для широкого наступу на північ, щоб захопити інші території Донецької області.

"Проте росії навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо якісних сил для здійснення оперативного прориву", – додали в міноборони Великої Британії.

Нагадаємо

24 листопада заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що найскладніша ситуація зберігається на Донецькому напрямку.