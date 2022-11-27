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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24969 перегляди

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Запеклі бої біля Павлівки та Вугледара: британська розвідка назвала мету росіян

Запеклі бої біля Павлівки та Вугледара: британська розвідка назвала мету росіян

Київ • УНН

 • 1071523 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Російські війська намагаються здійснити прорив біля Вугледара та Павлівки, щоб розпочати наступ на північ Донеччини. Про це повідомляє УНН із посиланням на звіт розвідки міністерства оборони Великої Британії.

Деталі

"Район навколо міст Павлівка та Вугледар у південно-центральній частині Донецької області був ареною інтенсивних бойових дій протягом останніх двох тижнів", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, і росія, і Україна спрямували значні сили на цю ділянку, причому російська морська піхота зазнала великих втрат.

Запеклі бої розвідники пояснюють тим, що окупанти вважають цей район потенційною відправною точкою для широкого наступу на північ, щоб захопити інші території Донецької області.

"Проте росії навряд чи вдасться сконцентрувати достатньо якісних сил для здійснення оперативного прориву", – додали в міноборони Великої Британії.

Нагадаємо

24 листопада заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що найскладніша ситуація зберігається на Донецькому напрямку.

Українські Національні Новини

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