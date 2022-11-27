Ожесточенные бои возле Павловки и Угледара: британская разведка назвала цель россиян

Детали

"Район вокруг городов Павловка и Угледар в южно-центральной части Донецкой области был ареной интенсивных боевых действий последние две недели", – говорится в сообщении.

Как отметили, и россия, и Украина направили значительные силы на этот участок, причем российская морская пехота понесла большие потери.

Ожесточенные бои разведчики объясняют тем, что оккупанты считают этот район потенциальной отправной точкой для широкого наступления на север, чтобы захватить другие территории Донецкой области.

"Однако россии вряд ли удастся сконцентрировать достаточно качественных сил для совершения оперативного прорыва", – добавили в минобороны Великобритании.

Напомним

24 ноября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что самая сложная ситуация сохраняется на Донецком направлении.