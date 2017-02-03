Біля Парижу стався потужний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У столичному регіоні Франції Нуази-ле-Гран стався потужний вибух, одна людина постраждала і знаходиться в критичному стані, передає УНН з посиланням на Le Parisien.
Повідомляється, що інцидент стався близько 23.00 за Київським часом в торговій ятці. Вибух відчувався в околицях комуни.
За попередньою версією, причиною події стало займання газового балона. Відзначається, що кількість постраждалих може зрости.
Як повідомляв УНН, у 2016 році відвідувачів різдвяного ярмарку в центрі французького міста Мец було евакуйовано ввечері 23 грудня через припаркований поруч підозрілий автомобіль “Пежо 207”.