У Парижа произошел мощный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В столичном регионе Франции Нуази-ле-Гран произошел мощный взрыв, один человек пострадал и находится в критическом состоянии, передает УНН со ссылкой на Le Parisien.
Сообщается, что инцидент произошел около 23.00 по киевскому времени в торговой палатке. Взрыв ощущался в окрестностях коммуны.
По предварительной версии, причиной происшествия стало возгорание газового баллона. Отмечается, что количество пострадавших может возрасти.
Как сообщал УНН, в 2016 году посетителей рождественской ярмарки в центре французского города Мец были эвакуированы вечером 23 декабря из-за припаркованный рядом подозрительный автомобиль "Пежо 207".