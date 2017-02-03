У Парижа произошел мощный взрыв

Сообщается, что инцидент произошел около 23.00 по киевскому времени в торговой палатке. Взрыв ощущался в окрестностях коммуны.

По предварительной версии, причиной происшествия стало возгорание газового баллона. Отмечается, что количество пострадавших может возрасти.

Как сообщал УНН, в 2016 году посетителей рождественской ярмарки в центре французского города Мец были эвакуированы вечером 23 декабря из-за припаркованный рядом подозрительный автомобиль "Пежо 207".