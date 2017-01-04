Біля островів Фіджі стався землетрус магнітудою 7,2, є загроза цунамі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Землетрус магнітудою 7,2 стався біля островів Фіджі, передає УНН з посиланням на Геологічну службу США (USGS).
За даними служби, епіцентр землетрусу розташовувався в 282 км від столиці Фіджі міста Сува і залягав на глибині 15 км.
У той же час в Тихоокеанському центрі попередження цунамі повідомили про можливе виникнення цунамі внаслідок землетрусу.
Поштовхи зафіксовані о 21.52 GMT (23.52 за Києвом), а можливе цунамі очікується в 22.52 GMT (00.52 за Києвом).
Як повідомляв УНН, в Японії стався сильний землетрус магнітудою 6,3.