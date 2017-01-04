У островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2, есть угроза цунами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у островов Фиджи, передает УНН со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
По данным службы, эпицентр землетрясения располагался в 282 км от столицы Фиджи города Сува и залегал на глубине 15 км.
В то же время в Тихоокеанском центре предупреждения цунами сообщили о возможном возникновении цунами в результате землетрясения.
Толчки зафиксированы в 21.52 GMT (23.52 по Киеву), а возможно цунами ожидается в 22.52 GMT (00.52 по Киеву).
Как сообщал УНН, в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3.