Біля одного з банків Ужгорода знайшли міну часів Другої світової війни
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Сьогодні, 3 листопада, патрульні отримали повiдомлення про те, що на вул.Минайській бiля одного з банків знайдено предмет, схожий на вибухiвку. Про це УНН повідомили в УПП міст Ужгород та Мукачеве.
Як згодом розповіла УНН речниця ГУНП у Закарпатській області Анна Дан, біля будівлі одного з банків дійсно виявили міну 82 мм часів Другої світової війни. Її помітили робітники, які обрізали кущі. На місце викликали рятувальників, які й забрали небезпечну знахідку для подальшого знешкодження.
Нагадаємо, у Рівному правоохоронці виявили в одному з кафе у центрі міста гранату Ф1, яку залишили двоє відвідувачів.