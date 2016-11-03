Возле одного из банков Ужгорода нашли мину времен Второй мировой войны

Как впоследствии рассказала УНН спикер ГУНП в Закарпатской области Анна Дан, возле здания одного из банков действительно обнаружили мину 82 мм времен Второй мировой войны. Ее заметили рабочие, которые обрезали кусты. На место вызвали спасателей, которые и забрали опасную находку для дальнейшего обезвреживания.

Напомним, в Киеве правоохранители обнаружили в одном из кафе в центре города гранату Ф1, которую оставили два посетителя.