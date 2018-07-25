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Біля Маріуполя під час збору врожаю підірвався трактор

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 25 липня. УНН. Під час збору врожаю водій трактора наїхав на невідомий вибуховий предмет, через що стався підрив. Інцидент мав місце у прифронтовому селищі Гранітне, що в 50 кілометрах від Маріуполя. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Донецькій області, передає УНН.

"24 липня о 20:45 на телефон Служби порятунку "101" надійшла інформація про підрив трактору, що стався у с. Гранітне Волноваського району Донецької області. Під час проведення робіт зі збору врожаю, трактор наїхав на невідомий предмет, який вибухнув", - зазначили рятувальники.

Тракториста госпіталізували до військового госпіталю у м. Маріуполь у стані середньої важкості.

Нагадаємо, на невідомому вибуховому предметі у полі у Маріуполі підірвався трактор

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