Возле Мариуполя во время сбора урожая подорвался трактор

"24 июля в 20:45 на телефон Службы спасения "101" поступила информация о взрыве трактора, который произошел в с. Гранитное Волновахского района Донецкой области. Во время проведения работ по сбору урожая, трактор наехал на неизвестный предмет, который взорвался", - отметили спасатели.

Тракториста госпитализировали в военный госпиталь в г. Мариуполь в состоянии средней тяжести.

Напомним, на неизвестном взрывном предмете в поле в Мариуполе взорвался трактор.