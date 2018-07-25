Возле Мариуполя во время сбора урожая подорвался трактор
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 25 июля. УНН. Во время сбора урожая водитель трактора наехал на неизвестный взрывной предмет, из-за чего произошел подрыв. Инцидент имел место в прифронтовом поселке Гранитное, что в 50 километрах от Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.
"24 июля в 20:45 на телефон Службы спасения "101" поступила информация о взрыве трактора, который произошел в с. Гранитное Волновахского района Донецкой области. Во время проведения работ по сбору урожая, трактор наехал на неизвестный предмет, который взорвался", - отметили спасатели.
Тракториста госпитализировали в военный госпиталь в г. Мариуполь в состоянии средней тяжести.
Напомним, на неизвестном взрывном предмете в поле в Мариуполе взорвался трактор.