Біля КПП "Тиса" на Закарпатті загорілась вантажівка із вугіллям

"16 травня 16:19 до вогнеборців надійшло повідомлення про те, що у селі Соломоново, неподалік від контрольно-пропускного пункту "Тиса" виникло загорання у напівпричепі Krone. Для ліквідації на місце було направлено пожежних-рятувальників", - йдеться у повідомленні.

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За даними пресслужби, о 17:02 вони припинили розвиток пожежі та не допустили поширення полум'я на інші автівки, а о 18:07 повністю ліквідували пожежу.

В результаті пошкодженно 8 піддонів вугілля та тент напівпричепа. Постраждалих немає.