Біля кордону з Польщею прикордонники затримали двох українців з рушницею "Алтай"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Двох громадян України зі зброєю виявили сьогодні вночі неподалік українсько-польського кордону прикордонники Львівського загону, передає УНН з посиланням на прес-службу державної прикордонної служби України.
Спочатку прикордонний наряд відділу “Павловичі” помітив за кілька сотень метрів від кордону за допомогою тепловізора автомобіль високої прохідності. У зупиненому прикордонниками автомобілі “Ніссан” було двоє чоловіків — громадяни України. При собі вони мали рушницю “Алтай” без дозвільних документів та 5 набоїв до неї.
За порушення прикордонного режиму за ст. 202 КУпАП на порушників складено адмінпротокол та накладено стягнення. Також направлено повідомлення у відповідні органи про притягнення даних громадян до відповідальності за ст. 191 КУпАП. (Порушення правил зберігання, носіння або перевезення зброї).
Крім того, про виявлене правопорушення проінформовано співробітників Національної поліції.
Як повідомляв УНН, громадянин України вдарив працівника Держприкордонслужби під час виконання ним службових обов’язків у пункті пропуску “Рава-Руська” на державному кордоні. Правопорушника затримали прикордонники Львівського загону.