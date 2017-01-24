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У границы с Польшей пограничники задержали двух украинцев с ружьем "Алтай"

У границы с Польшей пограничники задержали двух украинцев с ружьем "Алтай"

Киев • УНН

 • 6773 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Двух граждан Украины с оружием обнаружили сегодня ночью неподалеку украинско-польской границы пограничники Львовского отряда, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Сначала пограничный наряд отдела "Павловичи" заметил в нескольких сотнях метров от границы с помощью тепловизора автомобиль высокой проходимости. В остановленном пограничниками автомобиле "Ниссан" было двое мужчин - граждан Украины. При себе они имели ружье "Алтай" без разрешительных документов и 5 патронов к нему.

За нарушение пограничного режима по ст. 202 КУоАП на нарушителей составлен админпротокол и наложено взыскание. Также направлено уведомление в соответствующие органы о привлечении данных граждан к ответственности по ст. 191 КУоАП. (Нарушение правил хранения, ношения или перевозки оружия).

Кроме того, о выявленном правонарушении проинформировано сотрудников Национальной полиции.

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