У границы с Польшей пограничники задержали двух украинцев с ружьем "Алтай"

Сначала пограничный наряд отдела "Павловичи" заметил в нескольких сотнях метров от границы с помощью тепловизора автомобиль высокой проходимости. В остановленном пограничниками автомобиле "Ниссан" было двое мужчин - граждан Украины. При себе они имели ружье "Алтай" без разрешительных документов и 5 патронов к нему.

За нарушение пограничного режима по ст. 202 КУоАП на нарушителей составлен админпротокол и наложено взыскание. Также направлено уведомление в соответствующие органы о привлечении данных граждан к ответственности по ст. 191 КУоАП. (Нарушение правил хранения, ношения или перевозки оружия).

Кроме того, о выявленном правонарушении проинформировано сотрудников Национальной полиции.