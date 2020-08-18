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Біля кордону України з Білоруссю руху військової техніки не спостерігається — прикордонники

Біля кордону України з Білоруссю руху військової техніки не спостерігається — прикордонники

Київ • УНН

 • 32743 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Поблизу україно-білоруського кордону не спостерігається руху військової техніки, жодних нестандартних ситуацій чи будь-яких провокацій на ділянці кордону зафіксовано не було. Про це в коментарі УНН розповів помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко.

"Ми не спостерігаємо руху військової техніки на території Білорусі поблизу нашого кордону. Зі свого боку Державна прикордонна служба забезпечує належну охорону цієї ділянки. Наші підрозділи знаходяться на посиленому варіанті (несення служби – ред.)", - сказав Демченко.

З його слів, українською стороною залучена "достатня кількість прикордонних нарядів, сил і засобів для того, щоб забезпечити належну, надійну оборону" україно-білоруської ділянки кордону.

"На даний момент жодних нестандартних ситуацій чи будь-яких провокацій ми не фіксуємо", - повідомив прессекретар.

Крім того, він зауважив, що на сьогодні на кордоні з Білоруссю функціонує 7 пунктів пропуску. Ще частина залишається закритою за рішенням уряду ще від початку введення карантинних заходів.

"Щодоби середній пасажиропотік через українсько-білоруський кордон як на в’їзд, так і на виїзд становить близько 4 тис. осіб", - додав Демченко.

Нагадаємо, раніше сьогодні президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко на нараді з членами Ради безпеки заявив, що Білорусь розгорнула бойові підрозділи армії на західних рубежах кордону і привела їх у повну бойову готовність.

Українські Національні Новини

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