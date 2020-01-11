Біля кордону із Словаччиною прикордонники затримали двох турецьких нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Закарпатті прикордонники Чопського загону затримали двох громадян Туреччини, які незаконно намагалися потрапити до Словаччини. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
"Невідомі намагалися дістатися сусідньої Словаччини в обхід пунктів пропуску. Правопорушників виявив прикордонний наряд відділу "Великий Березний" під час патрулювання гірської ділянки місцевості. Прикордонники помітили, як двоє чоловіків подолали загороджувальний паркан та рухалися в бік держрубежу", - сказано у повідомленні.
Побачивши правоохоронців, невідомі вдалися до втечі, проте правоохоронцям вдалося їх зупинити. Іноземців затримали за двісті метрів від державного кордону. Обидва виявилися громадянами Туреччини та мали при собі ідентифікаційні картки.
З метою припинення правопорушення та притягнення до адміністративної відповідальності, нелегалів доставили у спецприміщення відділу "Великий Березний".
Після з’ясування усіх обставин їх притягнуть до відповідальності за ч.2 ст.204-1 КупАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Нагадаємо, на Львівщині прикордонники затримали двох нелегалів, які намагалися потрапити у Польщу.