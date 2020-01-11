Возле границы со Словакией пограничники задержали двух турецких нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. На Закарпатье пограничники Чопского отряда задержали двух граждан Турции, которые незаконно пытались попасть в Словакию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Неизвестные пытались добраться соседней Словакии в обход пунктов пропуска. Правонарушители обнаружил пограничный наряд отдела "Большой Березный" во время патрулирования горного участка местности. Пограничники заметили, как двое мужчин преодолели заградительный забор и двигались в сторону государственной границы", - говорится в сообщении.
Увидев правоохранителей, неизвестные обратились в бегство, однако правоохранителям удалось их остановить. Иностранцев задержали в двухстах метрах от государственной границы. Оба оказались гражданами Турции и имели при себе идентификационные карточки.
С целью прекращения правонарушения и привлечения к административной ответственности, нелегалов доставили в спецпомещение отдела "Большой Березный".
После выяснения всех обстоятельств их привлекут к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
Напомним, во Львовской области пограничники задержали двух нелегалов, которые пытались попасть в Польшу.