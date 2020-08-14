Біля Будинку уряду Білорусі зібрався натовп, у центр Мінська стягують військову техніку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Мінську на площі Незалежності біля Будинку уряду зібралася масштабна акція: військові та цивільні один навпроти одного. Військові опустили щити. Демонстранти скандують "Брати!", передає УНН із посиланням на відео з місця подій, опубліковане у Telegram-каналі TUT.by.
Як повідомляє "Новая Газета", люди, які зібралися на площі Незалежності, сіли на асфальт перед будівлею уряду.
Пізніше МБХ Медіа повідомив, що до центру Мінська направляється військова техніка. Водночас, згідно з тим же порталом, військовий "розмовляє з протестувальниками, запевняє, що ніяка техніка не приїде і що вони не будуть застосовувати силу, якщо до них не будуть застосовувати силу".
Як повідомляв УНН, раніше у Мінську, на площі Незалежності, де розташований Будинок уряду Білорусії та будівля Центральної виборчої комісії, силовики опустили щити в знак солідарності з демонстрантами. До силовиків почали підходити дівчата, які прийшли на площу. Вони почали обнімати чоловіків, які стояли, а до щита одного з них вони поклали квіти.
У Будинку уряду зараз. Відео: @MBKhMedia pic.twitter.com/TuKcqAsKQj- МБХ Медіа (@MBKhMedia) August 14, 2020