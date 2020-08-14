У Дома правительства Беларуси собралась толпа, в центр Минска стягивают военную технику
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Минске на площади Независимости у Дома правительства собралась масштабная акция: военные и гражданские друг напротив друга. Военные опустили щиты. Демонстранты скандируют "Братья!", передает УНН со ссылкой на видео с места событий, опубликованное в Telegram-канале TUT.by.
Как сообщает "Новая Газета", собравшиеся на площади Независимости люди сели на асфальт перед зданием правительства.
Позже МБХ Медиа сообщил, что к центру Минска направляется военная техника. В то же время, согласно тому же порталу, военный "разговаривает с протестующими, заверяет, что никакая техника не приедет и что они не будут применять силу, если к ним не будут применять силу".
Как сообщал УНН, ранее в Минске, на площади Независимости, где расположен Дом правительства Белоруссии и здание Центральной избирательной комиссии, силовики опустили щиты в знак солидарности с демонстрантами. К силовикам начали подходить пришедшие на площадь девушки, начали обнимать стоящих мужчин, к щиту одного из них они положили цветы.
У Дома правительства сейчас. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/TuKcqAsKQj— МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 14, 2020