Біля Білого дому знайшли підозрілий пакет
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Біля будівлі Білого дому у Вашингтоні знайшли підозрілий пакет, через що кілька доріг було на дві години перекрито, передає УНН з посиланням на Twitter Секретної служби США.
Зазначається, що біля Білого дому знайшли підозрілий пакет. Поліція очепила місце інциденту, створила безпечний периметр, евакуювала людей та перекрила кілька доріг.
Також було затримано підозрюваного.
Наразі пакет прибрали, і всі перекриті дороги знову відкрили для руху.
Як повідомляв УНН, жінка двічі за тиждень потерпіла невдачу в спробах проникнути на територію Білого дому.