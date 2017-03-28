У Белого дома обнаружили подозрительный пакет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. У здания Белого дома в Вашингтоне был обнаружен подозрительный пакет, из-за чего несколько дорог было на два часа перекрыто, передает УНН со ссылкой на Twitter Секретной службы США.
Отмечается, что у Белого дома был обнаружен подозрительный пакет. Полиция оцепила место инцидента, создала безопасный периметр, эвакуировала людей и перекрыла несколько дорог.
А также был задержан подозреваемый.
Сейчас пакет убрали, и все ранее перекрытые дороги снова открыли для движения.
Как сообщал УНН, женщина дважды за неделю потерпела неудачу в попытках проникнуть на территорию Белого дома.