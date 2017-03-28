У Белого дома обнаружили подозрительный пакет

Отмечается, что у Белого дома был обнаружен подозрительный пакет. Полиция оцепила место инцидента, создала безопасный периметр, эвакуировала людей и перекрыла несколько дорог.

А также был задержан подозреваемый.

Сейчас пакет убрали, и все ранее перекрытые дороги снова открыли для движения.

Как сообщал УНН, женщина дважды за неделю потерпела неудачу в попытках проникнуть на территорию Белого дома.