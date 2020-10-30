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Біля берегів Албанії затримали яхту з українцями - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Групу українців на борту яхти, яка прямувала із Туреччини, затримали в Албанії. Про це повідомляє "Балканський оглядач", передає УНН.

"Українці на борту їхали із Туреччини до Чорногорії, заявивши, що у них закінчилося пальне для яхт. Вони були затримані поліцією за звинуваченням у порушенні кордону з Албанією", - повідомили у виданні.

ЗМІ із посиланням на джерела у поліції повідомляє, що є підозри, що яхта могла "використовуватися у злочинних цілях".

Як повідомляв УНН, раніше у Міністерстві закордонних справ України заявили, що за станом на 1 жовтня за кордоном затримано 11 968 українців.

Українські Національні Новини

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