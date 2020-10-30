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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 25225 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 53515 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 72791 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 84478 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 95004 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113225 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114771 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126313 просмотра

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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У берегов Албании задержали яхту с украинцами - СМИ

У берегов Албании задержали яхту с украинцами - СМИ

Киев  •  УНН

 • 14854 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Группу украинцев на борту яхты, которая направлялась из Турции, задержали в Албании. Об этом сообщает "Балканский обозреватель", передает УНН.

"Украинцы на борту ехали из Турции в Черногорию, заявив, что у них закончилось горючее для яхт. Они были задержаны полицией по обвинению в нарушении границы с Албанией", - сообщили в издании.

СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщает, что есть подозрения, что яхта могла "использоваться в преступных целях".

Как сообщал УНН, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что по состоянию на 1 октября за рубежом задержаны 11968 украинцев.

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