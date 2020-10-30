У берегов Албании задержали яхту с украинцами - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Группу украинцев на борту яхты, которая направлялась из Турции, задержали в Албании. Об этом сообщает "Балканский обозреватель", передает УНН.
"Украинцы на борту ехали из Турции в Черногорию, заявив, что у них закончилось горючее для яхт. Они были задержаны полицией по обвинению в нарушении границы с Албанией", - сообщили в издании.
СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщает, что есть подозрения, что яхта могла "использоваться в преступных целях".
Как сообщал УНН, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что по состоянию на 1 октября за рубежом задержаны 11968 украинцев.