Більшість українців вважають, що Крим має залишатися частиною України - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Переважна більшість населення України - 69% - вважає, що Крим має надалі залишатися частиною України. Цей відсоток залишається незмінним порівняно з травнем 2016 року, передає УНН з посиланням спільне опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова.
Підтримують існування Криму як окремого державного утворення 12% - стільки ж, що й у 2016 році. Належність Криму до Росії визнають 4%, у 2016 році цей показник складав 7%. У питанні щодо статусу Криму мають місце регіональні відмінності: в Західному та Центральному регіонах переконання в належності Криму до України поділяють понад 80% опитаних, на Півдні – 56%, на Сході – 45%.
Водночас і на Півдні, і на Сході російську належність Криму теж підтримує абсолютна меншість – відповідно, 3% і 10%.
Більшість населення, 66%, вважають неприйнятним пропозицію "обміняти" Крим на Донбас, тобто, визнати анексований Крим російським "в обмін" на відхід Росії з окупованих територій Донбасу. Підтримують такий "обмін" 16%.
Оптимістичні оцінки перспектив повернення українського контролю над Кримом перевищують песимістичні оцінки: 48% громадян України вважають таке повернення реальним, а 36% – не вірять у таку можливість.
Водночас лише 5% вважають, що таке повернення можливе у найближчій перспективі - у травні 2016 року таких оптимістів було 22%.
Опитування було проведене з 16 по 22 серпня 2018 року. Для порівняння було наведено результати дослідження, проведеного Фондом та Центром Разумкова з 11 по 16 травня 2016 року.
Опитування населення України було в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Як повідомляв УНН, за результатами опитування, більша частина населення України виступає за вступ до ЄС.