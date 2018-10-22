Большинство украинцев считают, что Крым должен оставаться частью Украины - опрос

Поддерживают существование Крыма как отдельного государственного образования 12% - столько же, как и в 2016 году. Принадлежность Крыма к России признают 4%, в 2016 году этот показатель составлял 7%. В вопросе о статусе Крыма имеют место региональные различия: в Западном и Центральном регионах убеждение в принадлежности Крыма к Украине разделяют более 80% опрошенных, на юге - 56%, на Востоке - 45%.

Одновременно и на Юге, и на Востоке российскую принадлежность Крыма тоже поддерживает абсолютное меньшинство - соответственно, 3% и 10%.

Большинство населения, 66%, считают неприемлемым предложение "обменять" Крым на Донбасс, то есть, признать аннексированный Крым российским "в обмен" на уход России с оккупированных территорий Донбасса. Поддерживают такой "обмен" 16%.

Оптимистичные оценки перспектив возвращения украинского контроля над Крымом превышают пессимистичные оценки: 48% граждан Украины считают такой возврат реальным, а 36% - не верят в такую ​​возможность.

В то же время только 5% считают, что такой возврат возможен в ближайшей перспективе - в мае 2016 года таких оптимистов было 22%.

Опрос был проведен с 16 по 22 августа 2018 года. Для сравнения были приведены результаты исследования, проведенного Фондом и Центром Разумкова с 11 по 16 мая 2016 года.

Опрос населения Украины был во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНН, по результатам опроса, большая часть населения Украины выступает за вступление в ЕС.