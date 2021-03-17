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Більшість українців позитивно ставиться до санкцій США проти Коломойського - опитування

Більшість українців позитивно ставиться до санкцій США проти Коломойського - опитування

Київ • УНН

 • 10651 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Більшість українського населення позитивно ставиться до того, що США запровадили санкції проти олігарха Ігоря Коломойського. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає УНН.

Деталі

Так, за результатами дослідження виявилося, що 61% українців чули про запровадження США санкції проти Ігоря Коломойського, 37% не чули, на питання щодо ставлення до цих санкцій, 52% населення поставилися до цього позитивно, втричі менше (14%) — негативно, третина (34%) не сформували свого ставлення до цієї події.

При цьому відносна більшість опитаних (42%) вважають, що Президент Володимир Зеленський не втручався в цей процес, стільки ж (42%) не мають своєї думки з цього приводу, 9% вважають, що він сприяв США у оголошенні санкцій, а 7%, що заважав.

Довідково

Опитання проведене з 10 по 12 березня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2014 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% — для показників, близьких до 10%, 1.1% — для показників, близьких до 5%.

Санкції щодо Коломойського

Державний секретар США Ентоні Блінкен в п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім’ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

У Держдепі при цьому заявили, що у Блінкена є “достовірна інформація” про те, що Ігор Коломойський був замішаний в значній корупції, перебуваючи на посаді голови ОДА в 2014-2015 роках.

Офіс президента України заявив про вдячність партнерам України за підтримку у боротьбі з олігархами.

Пізніше у ЄС підтримали санкції США щодо Коломойського. Лише після цього, президент Володимир Зеленський прокоментував санкції США проти Коломойського.

Українські Національні Новини

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