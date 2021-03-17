Більшість українців позитивно ставиться до санкцій США проти Коломойського - опитування

Деталі

Так, за результатами дослідження виявилося, що 61% українців чули про запровадження США санкції проти Ігоря Коломойського, 37% не чули, на питання щодо ставлення до цих санкцій, 52% населення поставилися до цього позитивно, втричі менше (14%) — негативно, третина (34%) не сформували свого ставлення до цієї події.

При цьому відносна більшість опитаних (42%) вважають, що Президент Володимир Зеленський не втручався в цей процес, стільки ж (42%) не мають своєї думки з цього приводу, 9% вважають, що він сприяв США у оголошенні санкцій, а 7%, що заважав.

Довідково

Опитання проведене з 10 по 12 березня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2014 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25%, 1.5% — для показників, близьких до 10%, 1.1% — для показників, близьких до 5%.

Санкції щодо Коломойського

Державний секретар США Ентоні Блінкен в п’ятницю, 5 березня, оголосив про внесення до санкційного списку українського бізнесмена Ігоря Коломойського і членів його сім’ї через причетність до корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА в 2014-2015 роках.

У Держдепі при цьому заявили, що у Блінкена є “достовірна інформація” про те, що Ігор Коломойський був замішаний в значній корупції, перебуваючи на посаді голови ОДА в 2014-2015 роках.

Офіс президента України заявив про вдячність партнерам України за підтримку у боротьбі з олігархами.

Пізніше у ЄС підтримали санкції США щодо Коломойського. Лише після цього, президент Володимир Зеленський прокоментував санкції США проти Коломойського.