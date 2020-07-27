Більшість українців не задоволені діяльністю Ради та Кабміну - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Діяльністю Верховної Ради та Кабінету міністрів України не задоволені майже 80% респондентів. Про це свідчать висновки опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, передає УНН.
"Роботою Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 24%, і 55% - не задоволені. Роботу Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля схвалюють лише 12%, чверть не можуть оцінити його діяльність, і 62% - не схвалюють. Діяльність Верховної Ради та Уряду схвалюють ще менше: близько 10% - задоволені їх діяльністю, а майже по 80% - не задоволені", - йдеться в результатах опитування.
ДОВІДКА УНН: опитування соціологічною групою "Рейтинг" проводилося 15-20 липня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.
Нагадаємо, більшість українців вважають, що економічне становище в країні за останні пів року погіршилося.