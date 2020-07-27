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19 березня, 18:42 • 40653 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 87524 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 94027 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114004 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120578 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117723 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 153080 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125051 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124752 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123891 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Більшість українців не задоволені діяльністю Ради та Кабміну - опитування

Більшість українців не задоволені діяльністю Ради та Кабміну - опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Діяльністю Верховної Ради та Кабінету міністрів України не задоволені майже 80% респондентів. Про це свідчать висновки опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”, передає УНН.

"Роботою Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова задоволені 24%, і 55% - не задоволені. Роботу Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля схвалюють лише 12%, чверть не можуть оцінити його діяльність, і 62% - не схвалюють. Діяльність Верховної Ради та Уряду схвалюють ще менше: близько 10% - задоволені їх діяльністю, а майже по 80% - не задоволені", - йдеться в результатах опитування.

ДОВІДКА УНН: опитування соціологічною групою "Рейтинг" проводилося 15-20 липня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Нагадаємо, більшість українців вважають, що економічне становище в країні за останні пів року погіршилося.

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