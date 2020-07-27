Большинство украинцев недовольны деятельностью Рады и Кабмина - опрос

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97614 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104347 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130342 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109392 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129662 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101783 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102496 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104351 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102023 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101525 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Большинство украинцев недовольны деятельностью Рады и Кабмина - опрос

Большинство украинцев недовольны деятельностью Рады и Кабмина - опрос

Киев  •  УНН

 • 12098 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Деятельностью Верховной Рады и Кабинета министров Украины недовольны почти 80% респондентов. Об этом свидетельствуют выводы опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

"Работой Главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 24%, и 55% - не удовлетворены. Работу Премьер-министра Дениса Шмыгаля одобряют лишь 12%, четверть не могут оценить его деятельность, и 62% - не одобряют. Деятельность актов Президента и правительства одобряют еще меньше: около 10% - довольны их деятельностью, а почти по 80% - не удовлетворены", - говорится в результатах опроса.

СПРАВКА УНН: опрос социологической группой "Рейтинг" проводился 15-20 июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, большинство украинцев считают, что экономическое положение в стране за последние полгода ухудшилось.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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