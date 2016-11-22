Більшість українців не довіряють політиці президента - опитування

Згідно з даними опитування, 69% українців вважають, що Президент веде країну у неправильному напрямку. Вважають, що веде у правильному напрямку – 14%.

Також вказано, що 70% опитаних вважають, що П.Порошенко не здатен вивести країну з кризи. Протилежної думки дотримуються 14%. Водночас 68% українців не вірять, що Президент здатен припинити війну, 16% вважають, що він може це зробити.

Таке опитування було проведено з 4 по 13 листопада 2016 року Київським міжнародним інститут соціології на замовлення клієнта. Методом особистого інтерв'ю опитано 2039 респондентів, що проживають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за чотирьохступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.