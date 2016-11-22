Большинство украинцев не доверяют политике президента - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Большинство украинцев не согласны с политикой Президента Украины Петра Порошенко и считают, что он ведет страну в неправильном направлении, передает УНН со ссылкой на данные опроса КМИС.
Согласно данным опроса, 69% украинцев считают, что Президент ведет страну в неправильном направлении. Считают, что ведет в правильном направлении - 14%.
Также указано, что 70% опрошенных считают, что П.Порошенко не способен вывести страну из кризиса. Противоположного мнения придерживаются 14%. В то же время 68% украинцев не верят, что Президент способен прекратить войну, 16% считают, что он может это сделать.
Такой опрос был проведен с 4 по 13 ноября 2016 года Киевским международным институтом социологии по заказу клиента. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по четырехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.